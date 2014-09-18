"محبوب العرب" محمد عسّاف مرشّح لنيل إحدى جوائز "MTV EMA 2014" وتصويت الجمهور يحسم النتيجة

أعلنت قناة MTV الأوروبيّة عن أسماء الفنانين المرشحّين لجائزة "MTV EMA 2014"، إحدى أهم جوائز الموسيقى في أوروبا، والتي تُمنح سنوياً إلى عدد من نجوم ونجمات العالم الذين أظهروا إنجازات بارزة في مجال الموسيقى على مدار العام. وقد أعلنت لجنة الجوائز العالمية ترشيح الفنان محمد عسّاف للفوز بجائزة "أفضل فنان في الشرق الأوسط"، واضعةً النجم الفلسطيني في تنافس مع 4 فنانين آخرين من دول مختلفة من المنطقة.

وأكّدت شركة "بلاتينوم ريكوردز" تلقّي محمد عسّاف رسمياً رسالة ترشيحه لإحدى جوائز "MTV EMA 2014"، ودعت محبّي ومشجّعي "محبوب العرب" إلى التّصويت له بكثافة، لتحسم النتيجة لمصلحته، وذلك قبل انتهاء المهلة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وبحسب الجدول المعلَن على الموقع الخاص بالمسابقة www.mtvema.com، فإنّ اللجنة المسؤولة عن جوائز "MTV EMA" ستعلِن اسم الفائز عن منطقة الشرق الأوسط في 23 أكتوبر 2014، والذي سيتنافس بدوره، في المرحلة الثانية، مع الفائزين عن منطقتي الهند وأفريقيا، حيث سيكون تصويت الجمهور هو الكلمة الفصل، وذلك من 23 أكتوبر ولغاية 29 أكتوبر 2014. أما في المرحلة الثالثة، فيتبارى الفائز بالمرحلة الثانية مع النجوم والنجمات المتأهلّين من كافة أنحاء العالم، عبر تصويت يبدأ اعتباراً من 30 أكتوبر وينتهي في 8 نوفمبر 2014. وفي نهاية المطاف، تتم دعوة الفائز أو الفائزة إلى حفل تسليم جائزة "MTV EMA 2014" العالمية، الذي سيُقام في 9 نوفمبر في مدينة غلاسكو، إسكتلندا.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد عسّاف فاز مؤخراً بجائزة "نجم الغناء العربي الجديد" في حفل توزيع جوائز "الموركس دور 2014"، إضافة إلى العديد من الجوائز والألقاب الفنية والرسمية.

يُمكن للجمهور التصويت لمحمد عسّاف عبر الرابط التالي:

http://me.mtvema.com/vote?category=best-middle-east%20#cat=best-middle-east

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