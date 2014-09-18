أفريل لافين و تشاد كروجير يقرران الطلاق

كشف النجمان الكنديان Chad Kroeger و Avril Lavigne أنهما ينويان الإنفصال بشكل رسمي، بالرغم من مرور سنة وشهرين فقط على زواجهما.

وكشف مصدر مقرّب من مغنية البوب Lavigne، أنها نزعت خاتم الزفاف من يدها منذ الشهر الماضي، كما أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وتستمتع بوقتها مع الأصدقاء.

حتى الساعة، لم يكشف أحد الطرفين عن سبب الطلاق، كما لم يدل أي منها بأي تعليق حول الموضوع.

يشار إلى أن Chad Kroeger و Avril Lavigne البالغة من العمر 29 عاماً تزوجا بعد خطوبة 11 شهراً، وأقاما حفل الزفاف في Château de la Napoule بفرنسا، أمام 110 أشخاص من الأهل والأصدقاء.

زواج Avril Lavigne للمرة الثانية

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