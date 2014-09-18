«النور»: السيسي يعمل ليل نهار .. ولن نسمح بالتدخل في الشأن المصري

قال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إن «الحزب يرفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري الداخلي». وأضاف أن «القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرف جيدًا حجم المخاطر التي تمر بها الدولة المصرية وتعمل بجد ليل نهار على توفير حياة كريمة للشعب المصري».

وأشار «مرة» في تصريحات، مساء الأربعاء، إلى أن «الاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالين، فإذا كانوا يتحدثون عن حقوق الإنسان، فأين هم مما يحدث في سوريا وليبيا والعراق من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان ؟». وأضاف:«وصل الأمر هناك إلى القتل واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا»، مشددًا على أنهم «لن يسمحوا لأي كائن من كان أن يتدخل في الشأن المصري». وقال الأمين العام لحزب النور، إننا «نعرف أن دولتنا المصرية تمر بمرحلة حرجة في تاريخها، وأنها محاطة بالمؤامرات التي تسعى إلى هز كيانها وزيادة الاحتقان والفوضى»، مشيرًا إلى أنه «لابد أن يدرك أبناء مصر الشرفاء حجم هذه المخاطر في تلك اللحظات الفارقة من عمر الدولة المصرية». وأضاف أن «الشعب بجميع طوائفه يقف مع القيادة السياسية في خندق واحد ويد واحدة من أجل عبور هذه المرحلة، واستعادة مصر لمكانتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، والدليل على ذلك التفاف الشعب المصري حول القيادة في مشروع قناة السويس».