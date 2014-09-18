محلب يتصل بمحافظ البحر الأحمر للاطمئنان على مصابي أتوبيس الغردقة

اتصل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الورزاء، باللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، للاطمئنان على صحة المصابين في حادث تصادم، أتوبيس سياحي بشاحنة، مساء الأربعاء.

وطلب رئيس الوزراء نقل أي حالات تحتاج إلى رعاية خاصة إلى القاهرة.

وشهد طريق «سفاجا الغردقة»، بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، مساء الأربعاء، حادث تصادم أتوبيس سياحي مع شاحنة، وقال الدكتور حسام جميل، مدير إسعاف البحر الأحمر، إن الحادث أسفر عن مصرع 2 وإصابة 20 بينهم 18 سائحًا روسيًا، وتابع أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات.