«الإمارات للطائرات بدون طيار» تعلن نتائج التصفيات المحلية

أعلنت جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن نتائج تصفيات المرحلة الأولى من النسخة المحلية للمسابقة والتي انتهت مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وشهدت التصفيات الأولية للمسابقة التي تتماشى مع توجهات حكومة الدولة للتوظيف السلمي لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار تسجيل أكثر من 300 مشاركة، فيما تأهل للتصفيات النصف نهائية للمسابقة 16 متأهلاً. وقامت الجائزة بنشر قائمة بأسماء وتفاصيل المشاريع المتأهلة للمرحلة نصف النهائية على موقعها الإلكتروني: www.dronesforgood.ae.

وتمت عملية اختيار المشاركات المتأهلة للتصفيات وفق معايير دقيقة، ركزت على تمتع المشاركات بالابتكارية في تقديم الخدمة وإمكانية التطبيق والقيمة المضافة التي تقدمها للإنسان، كما تميزت المشاركات المتأهلة بتنوعها من ناحية القطاعات التي تركز عليها، وشكلت المشاركات ذات العلاقة بقطاعي الدفاع المدني والبنية التحتية النسبة الأكبر من حيث عدد المشاركات، تلتها قطاعات البيئة، الصحة، الخدمات اللوجستية والسياحة على التوالي.

طاقات شابة

وجاءت المشاركات التي تأهلت للتصفيات من مختلف فئات المجتمع، حيث برهنت عن وجود طاقات شابة وطنية متميزة قادرة على الإبداع والابتكار، وشهدت مشاركة فعالة من الطلبة والمؤسسات التعليمية الوطنية، إلى جانب مشاركات متميزة من الأفراد وشركات القطاع الخاص.

وأوضح سيف العليلي مدير مشروع جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، أن المشاركات تميزت بتلبيتها لاحتياجات حقيقية وطرحها لمفاهيم جديدة وعملية ذات صلة بقطاع الخدمات الحكومية بالدولة، تتناسب مع توجهات الحكومة الرامية إلى التطوير المستمر للخدمات بما يضمن تحقيق سعادة المواطنين والسكان. واتسمت كذلك بتفكير إبداعي يركز على تكامل التكنولوجيا في تصميم الخدمة، دون إغفال جانب الكفاءة في تقديمها وتقليل تكلفتها أيضاً.

فرصة

وأضاف «أتاحت الجائزة الفرصة للجامعات الوطنية للعب دور أكبر في توظيف طاقات الطلبة والمبدعين فيها، نحو ابتكار منتجات وخدمات تهدف إلى تسهيل حياة الإنسان، الأمر الذي قد يوجد طلباً حقيقياً ضمن قطاع الخدمات. كما أتاحت الفرصة للمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة لإخراج إبداعاتهم خارج أسوار المختبرات التقنية، والنظر في إمكانية تطبيقها فيما يمس حياتهم اليومية فلم يعد تطوير الخدمات الحكومية حكراً على الجهات الحكومية فحسب، بل تعداها ليشمل الأفراد والمؤسسات الخاصة التي تتلقى هذه الخدمات».

وأكد أن الجائزة برهنت أن حكومة دولة الإمارات سباقة في مجال دمج التكنولوجيا الحديثة في قطاع تطوير الخدمات وزيادة كفاءتها وفعاليتها. كما نجحت في تحفيز المشاركين على النظر بصورة عملية للتكنولوجيا، وذلك من خلال توظيفها في جوانب تطبيقية تسهل حياة الإنسان. ومن ناحية أخرى أتاحت الفرصة للمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة لإخراج إبداعاتهم خارج أسوار المختبرات التقنية، والنظر في إمكانية تطبيقها في أمور تمس حياتهم اليومية. مشيراً إلى أن نجاح التكنولوجيا يرتبط بقدرتنا على توظيفها في خدمة الإنسان.

منافسات

وتستمر منافسات الجائزة ضمن مرحلة التصفيات الأولية للنسخة العالمية حتى الأول من أكتوبر المقبل. فيما انطلقت منافسات المرحلة النصف نهائية من النسخة المحلية في تاريخ 15 سبتمبر الجاري وتنتهي في 15 أكتوبر القادم، حيث سيتنافس متأهلو هذه المرحلة على 5 مقاعد لهم في التصفيات النهائية، بحيث يتم تأهيل أفضل 3 مشاركات بطريقة مباشرة إلى المرحلة النهائية من المنافسة الدولية والتي تبلغ جائزتها 1 مليون دولار أميركي.

وتتطلب مرحلة التصفيات النصف نهائية من المتأهلين تسليم تقرير فني تفصيلي عن نموذج الطائرة بدون طيار، على أن يغطي الجوانب الفنية للمشاركة مثل: المخططات، والرسوم البيانية، ونظام التشغيل، والمواد المستخدمة، والأجهزة والنظم الذكية المتكاملة مع الطائرة، وكافة التفاصيل الفنية الأخرى. كما تتطلب هذه المرحلة من المتسابقين رفع فيديو تفصيلي لمدة 5 دقائق يشرح الخدمة المقدمة بشكل موسع، مع تغطية جميع جوانب ومراحل تقديم الخدمة.

تسهيل

يذكر أن جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان لتسخير التكنولوجيا، والتي تم إطلاقها ضن فعاليات القمة الحكومية الثانية في فبراير المنصرم تهدف إلى تسخير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتسهيل حياة الناس، سواءً في دولة الإمارات أو في العالم أجمع، كما تهدف إلى تصميم بنية تشريعية لتقديم الخدمات بوسائل تقنية متطورة مثل الطائرات بدون طيار في مجالات تخدم الإنسان والإنسانية.