نور الدين عبد الصمد: وزير الآثار يخفي حقيقة أزمة هرم زوسر



> قال نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثري، أنه كان يتعشم أن يصارح وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، الشعب المصرى بحقيقة المخاطر التى يتعرض لها هرم زوسر، وذلك بعد المؤتمر الصحفى الذى عقده بمنطقة سقارة الأثرية والذى اكد فيه أن كل هذه المخاطر مجرد إشاعات.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم2 ” مساء أمس الثلاثاء أن :” هناك جرائم ترتكب فى حق هذا الهرم من الداخل والخارج ” ، مؤكدًا أن :” الصور الأخيرة التى التقطت للهرم وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى تؤكد تغير معالم الهرم من الخارج، ووفقًا لإتفاقية اليونسكو يعتبر هذا جريمة ”.

> وأشار “نور الدين” أن وزير الآثار مصر على تحنيط تقرير اليونسكو، والذى أكد أن هناك مخاطر يتعرض لها الهرم، وأوضح عبد الصمد أن الوزير يتعمد اخفاء التقرير.

وأوضح “نور الدين” أنه من حقنا المطالبة بتمويل من منظمة اليونسكو لترميم الهرم، كما فعلت مصر من قبل وحصلنا على 10 مليون دولار لترميم أبو الهول، وناشد عبد الصمد المسؤلين بضرورة الإنتقال للهرم لإنقاذه من هذه الشركة غير المتخصصة فى أعمال الترميموالتى يصر الوزير على استكمال عملها.