بريطانيا تناشد جميع الأطراف الالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان

ناشدت الحكومة البريطانية، مساء أمس الأربعاء، جميع الأطراف ‏المعنية بالالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان.‏

وقبل استئناف محادثات السلام بشأن جنوب السودان في إثيوبيا، قال وزير شؤون إفريقيا ‏بالخارجية البريطانية جيمس دودريدج “لا أزال أشعر بقلق عميق إزاء الأزمة في جنوب ‏السودان. القتال مستمر وهناك تأثير متزايد على المنطقة مع وجود أكثر من 450 ألف نازح ‏عبر الحدود في جنوب السودان. هذا هو السبب وراء أهمية المحادثات”.‏

وأضاف الوزير، في تصريحات أدلى بها منذ قليل، “أرحب التزام المنطقة بتأمين السلام لشعب جنوب السودان. أعطى القادة ‏الإقليميين الطرفين 45 يوما أخرى لوقف المعاناة والاتفاق على ترتيبات لتقاسم السلطة. ‏ويجب احترام هذا الموعد النهائي. وأحث الطرفين مرة أخرى لإنهاء الأزمة من خلال البناء ‏على مجالات الاتفاق‎. ‎‏”‏

وتابع الوزير “يجب على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها لوقف القتال والسماح بالوصول ‏الكامل إلى مراقبي وقف إطلاق النار.”‏

وأكد على أن وقف إطلاق نار دائم يبني الثقة ويمنح مساحة لاستكمال الترتيبات الانتقالية، مشددًا على أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا، حيث يموت الناس من المرض وانعدام الأمن ‏الغذائي وسوء التغذية، قائلا “أدعو قادة جنوب السودان لوضع مصلحة الشعب أولا، وجعل ‏السلام حقيقة واقعة”.

أ ش أ