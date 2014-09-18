أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بريطانيا تناشد جميع الأطراف الالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان

Google+ Print
بريطانيا تناشد جميع الأطراف الالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان بريطانيا تناشد جميع الأطراف الالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان

بريطانيا

ناشدت البريطانية، مساء أمس الأربعاء، جميع الأطراف ‏المعنية بالالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان.‏

وقبل استئناف محادثات السلام بشأن جنوب السودان في إثيوبيا، قال وزير شؤون إفريقيا ‏بالخارجية البريطانية جيمس دودريدج “لا أزال أشعر بقلق عميق إزاء الأزمة في جنوب ‏السودان. القتال مستمر وهناك تأثير متزايد على المنطقة مع وجود أكثر من 450 ألف نازح ‏عبر الحدود في جنوب السودان. هذا هو السبب وراء أهمية المحادثات”.‏

وأضاف الوزير، في تصريحات أدلى بها منذ قليل، “أرحب التزام المنطقة بتأمين السلام لشعب جنوب السودان. أعطى القادة ‏الإقليميين الطرفين 45 يوما أخرى لوقف المعاناة والاتفاق على ترتيبات لتقاسم السلطة. ‏ويجب احترام هذا الموعد النهائي. وأحث الطرفين مرة أخرى لإنهاء الأزمة من خلال البناء ‏على مجالات الاتفاق‎. ‎‏”‏

وتابع الوزير “يجب على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها لوقف القتال والسماح بالوصول ‏الكامل إلى مراقبي وقف إطلاق النار.”‏

وأكد على أن وقف إطلاق نار دائم يبني الثقة ويمنح مساحة لاستكمال الترتيبات الانتقالية، مشددًا على أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا، حيث يموت الناس من المرض وانعدام الأمن ‏الغذائي وسوء التغذية، قائلا “أدعو قادة جنوب السودان لوضع مصلحة الشعب أولا، وجعل ‏السلام حقيقة واقعة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي