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مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة اوباما لتسليح المعارضة السورية

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مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة اوباما لتسليح المعارضة السورية مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة اوباما لتسليح المعارضة السورية

وافق مجلس النواب الامريكي مساء أمس على خطة الرئيس باراك أوباما لتسليح المعارضة السورية في مواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، حيث صوت 273 عضوا من مجلس النواب مقابل 156.

وتعتبر موافقة مجلس النواب بمثابة تصديقا على حملة الرئيس الامريكي للتصدي لتنظيم داعش، إلا انه مازال هناك تشكك بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء اسلوب الادارة الامريكية في التعامل مع تهديدات التنظيم الارهابي ومدى فاعليته.

ويعتبر تصديق مجلس النواب ساريا حتى ديسمبر فقط الى ان يتم اجراء انتخابات الجديد النصفي للكونجرس في منتصف شهر نوفمبر القادم. مما يذكر انه من المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على خطة الرئيس الامريكي غدا الخميس.

أ ش أ

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