بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات غدا الجمعة في معسكر لمدة اسبوع

تستقبل مدينة بورسعيد الفريق الوطني لكرة الصالات في معسكر مغلق لمدة اسبوع استعدادا لبكولة القارات التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة .يبدا المعسكر غدا الجمعة بدء من يوم 19 سبتمبر و حتي 26 سبتمير الحالي.

وكان جمال نوفل مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم قد انهي تجهيز و اعداد صالة بورسعيد لتدريب المنتخب علي فترتين تبدأ من التاسعة حتي الحادية عشرة صباحا و مساءا .

و قد استعدت صالة بورسعيد بقيادة عاطف جابر مدير الصالة لتدريبات منتخب الصالات. و سوف يزور اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الفريق الوطني للاطمئنان علي اللاعبين .