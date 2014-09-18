أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات غدا الجمعة في معسكر لمدة اسبوع

Google+ Print
بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات غدا الجمعة في معسكر لمدة اسبوع بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات غدا الجمعة في معسكر لمدة اسبوع

تستقبل مدينة بورسعيد الفريق الوطني لكرة الصالات في معسكر مغلق لمدة اسبوع استعدادا لبكولة القارات التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة .يبدا المعسكر غدا الجمعة بدء من يوم 19 سبتمبر و حتي 26 سبتمير الحالي.

وكان جمال نوفل مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم قد انهي تجهيز و اعداد صالة بورسعيد لتدريب علي فترتين تبدأ من التاسعة حتي الحادية عشرة صباحا و مساءا .

و قد استعدت صالة بورسعيد بقيادة عاطف جابر مدير الصالة لتدريبات منتخب الصالات. و سوف يزور اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الفريق الوطني للاطمئنان علي اللاعبين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية