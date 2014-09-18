المتحدث بإسم وزارة الكهرباء: عودة انقطاع الكهرباء ظرف إستثنائى

قال محمد اليمانى المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أن :” عودة انقطاع التيار الكهربائى هو ظرف إستثنائى، جاء نتيجة ارتفاع معدلات الإستهلاك عن معدلات توليد الكهرباء” ، هذا بالإضافة إلى خروج وحدة من محطة الكريمات من أجل أعمال الصيانة ” .

وأضاف اليمانى فى مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم2 ” مساء أمس الثلاثاء أنه :” تم بالفعل الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة وإدخالها الخدمة، مؤكدا أن الأمور ستكون أفضل فى الأيام المقبلة ” .

وأكد اليمانى أنه :” خلال أيام سيتم الإعلان عن التقرير النهائى الخاص بالخميس المظلم، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى ” ، مشيرًا إلى أن :” التقرير المبدئى يشير إلى وجود عطل فنى تزامن مع عمليات المناورة والصيانة، وشدد”اليمانى” أنه لن يتم إعفاء من أخطأ ” .