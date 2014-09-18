انخفاض وفيات الأطفال في الدولة إلى أكثر من النصف

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن الإمارات تمكنت من خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى أكثر من النصف تقريباً، حيث انخفض المعدل من 17 وفاة لكل ألف مولود حي عام 1990 إلى 11 وفاة في عام 2000 ثم 8 وفيات لكل ألف مولود حي في العام الماضي، محققة بذلك نسبة خفض سنوي لوفيات الأطفال منذ عام 1990 وحتى 2013 إلى 3.1% متساوية في ذلك مع بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا.

ووفق تقرير اليونيسف الذي يقيس مستويات وأنماط وفيات الأطفال دون سن الخامسة والرضع وحديثي الولادة لعام 2014، انخفض معدل وفيات الذكور تحت سن الخامسة في الإمارات من 18 وفاة لكل ألف مولود حي عام 1990 إلى 9 وفيات العام الماضي، فيما انخفضت وفيات الإناث تحت سن الخامسة من 14 وفاة لكل ألف مولودة حية إلى 7 وفيات في العام الماضي.

إحصائيات

وفي ما يخص وفيات الرضع، أكد التقرير انخفاض معدل وفيات الرضع من 17 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 1990 إلى 9 وفيات العام الماضي، فيما انخفض معدل وفيات حديثي الولادة من 32 وفاة لكل ألف مولود في عام 1990 إلى 23 وفاة العام الماضي، بواقع 3 إلى 4 وفيات لكل ألف مولود.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان«الالتزام بتحقيق بقاء الأطفال.. وعد يتجدد » إلى أن معدلات وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات في دول العالم قد انخفضت بنسبة 49% في الفترة ما بين 1990 و2013 ، فقد تسارع معدل الانخفاض السنوي بمعدل ثلاثة أضعاف في بعض الدول، إلا أن التقدم العام ما زال دون تحقيق الهدف الإنمائي العالمي بخفض وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات بمقدار الثلثين بحلول 2015.

تقديرات

وتشير التقديرات الجديدة لـ «مستويات وأنماط وفيات الأطفال في 2014» إلى أن 6.3 ملايين طفل دون الخامسة فارقوا الحياة لأسباب يمكن الحيلولة دون معظمها العام الماضي ، أي نحو 200 ألف حالة وفاة أقل عن عام 2012، ومع ذلك ما يزال هناك نحو 17 ألف حالة وفاة يومياً.

وذكر التقرير أنه في العام الماضي توفي 2.8 مليون طفل خلال الشهر الأول من حياتهم، ما يمثل 44% من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وكانت نسبة الثلثين من هذه الوفيات في 10 دول فقط، ومع أن معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة انخفضت، إلا أن التقدم كان أبطأ في ما يتعلق بالمعدل العام لوفيات الأطفال دون سن الخامسة.

ويتضمن المرمى العالمي الرابع من الأهداف الإنمائية مؤشرات لهذا الهدف للمساعدة على تقفي التقدم وهي معدل الوفيات تحت سن الخامسة ومعدل وفيات الرضع نسبة الأطفال بعمر سنة المطعمين ضد الحصبة.

أسباب

وحول الأسباب الرئيسة لوفيات دون سن الخامسة، أكد التقرير أنها تعود إلى مضاعفات الولادة المبكرة بنسبة 17% وفقر الدم 15% ومضاعفات أثناء الولادة 11% والإسهال 9% والملاريا 7%، كما يتسبب سوء التغذية تقريباً في نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

ووفق التقرير حققت ثماني دول من أصل 60 دولة تصنف على أنها دول ذات معدلات وفيات عالية أي أنها تشهد أربعين حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي الأهداف الإنمائية للألفية «انخفاض بنسبة 67%»، وهذه الدول هي ملاوي وبنغلادش وليبيريا وتنزانيا وتيمور ليشتي والنيجر وأريتيريا، فيما خفضت شرق آسيا وأميركا اللاتينية والكاريبي وشمال إفريقيا معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بأكثر من الثلثين منذ 1990.

أعلى المعدلات

أفاد تقرير اليونيسف بأن ثلث مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحدث في دولتين هما الهند بنسبة21% ونيجيريا 13% ، ومع أن الدول الإفريقية جنوب الصحراء قد خفضت معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنحو 48% منذ 1990، إلا أنها ما زالت تشهد أعلى المعدلات في العالم « 92 وفاة لكل 1000 مولود حي» أي أعلى بخمس عشرة مرة من المعدل في الدول عالية الدخل.

ويشير التقرير إلى أن التحسن الرئيس في بقاء الأطفال يعود جزئياً إلى تدخلات غير مكلفة وقائمة على الأدلة، وتتصدى هذه التدخلات للأمراض المعدية الرئيسة، وهي التطعيم، واستخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، والإرواء لمعالجة الإسهال، والمكملات الغذائية والتغذية العلاجية.