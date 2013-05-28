اقبال جماهيري كبير على تذاكر مباراة نادال الاستعراضية بالأرجنتين

بوينوس أيرس، (إفي): شهدت تذاكر المباراة الاستعراضية التي يخوضها الإسباني رافائيل نادال، المصنف الرابع عالميا بين لاعبي التنس المحترفين أمام الأرجنتيني ديفيد نالبانديان في البلد اللاتيني نوفمبر المقبل اقبالا جماهيريا كبيرا.

وأشارت شركة "توب شو" المنظمة للمباراة، في بيان صادر عنها، إلى أن ثلاثة الاف تذكرة تم بيعها بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحها، أي ما يعادل 20% من اجمالي المقاعد.

كان نادال قد أكد في مقطع مصور للترويج للمباراة، تم تصويره قبل انطلاق بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، أنه "متشوق" للعودة إلى بوينوس أيرس.

وسبق لنادال أن لعب في الأرجنتين في مناسبة واحدة، وتحديدا في 2005 حيث خاض إحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، قبل أن يفوز برولان جاروس للمرة الأولى في مشواره.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة الاستعراضية من 900 بيزو (170 دولار)، وحتى ثلاثة الاف و500 بيزو (664 دولار).

يشار إلى أن نادال ونالبانديان سبق وأن تواجها في سبع مناسبات، تمكن "رافا" من الفوز في خمسة، مقابل هزيمتين