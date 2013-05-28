أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اقبال جماهيري كبير على تذاكر مباراة نادال الاستعراضية بالأرجنتين

Google+ Print
اقبال جماهيري كبير على تذاكر مباراة نادال الاستعراضية بالأرجنتين اقبال جماهيري كبير على تذاكر مباراة نادال الاستعراضية بالأرجنتين

بوينوس أيرس، (إفي): شهدت تذاكر المباراة الاستعراضية التي يخوضها الإسباني رافائيل نادال، المصنف الرابع عالميا بين لاعبي التنس المحترفين أمام الأرجنتيني ديفيد نالبانديان في البلد اللاتيني نوفمبر المقبل اقبالا جماهيريا كبيرا.

وأشارت شركة "توب شو" المنظمة للمباراة، في بيان صادر عنها، إلى أن ثلاثة الاف تذكرة تم بيعها بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحها، أي ما يعادل 20% من اجمالي المقاعد.

كان نادال قد أكد في مقطع مصور للترويج للمباراة، تم تصويره قبل انطلاق بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، أنه "متشوق" للعودة إلى بوينوس أيرس.

وسبق لنادال أن لعب في الأرجنتين في مناسبة واحدة، وتحديدا في 2005 حيث خاض إحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، قبل أن يفوز برولان جاروس للمرة الأولى في مشواره.

وتبدأ تذاكر المباراة الاستعراضية من 900 بيزو (170 دولار)، وحتى ثلاثة الاف و500 بيزو (664 دولار).

يشار إلى أن نادال ونالبانديان سبق وأن تواجها في سبع مناسبات، تمكن "رافا" من الفوز في خمسة، مقابل هزيمتين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة