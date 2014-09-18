أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

المعارضة في جنوب السودان: حكومة جوبا تسلمت شحنة أسلحة كيميائية

Google+ Print

كشفت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، الأربعاء، استلام حكومة الجنوب لشحنة تشمل أسلحة كيميائية عقب توقيعها الشهر الماضي لصفقة مع إحدى الدول الأسيوية لتوريد الأسلحة، التي تشمل دبابات ومدافع وراجمات ثقيلة وخفيفة.

واتهم العميد جبريل تاب، مسؤول قطاع أعالي النيل بالمعارضة السودانية، حكومة الجنوب بالسعي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها ضد المدنيين والعناصر القبلية غير الوالية لها.

وأشار إلى أن وفداً فنياً وعسكرياً غادر مطار جوبا، الثلاثاء، برئاسة مريال بنجامين، وزير الخارجية بدولة جنوب السودان لتوقيع صفقة جديدة لاستيراد مزيد من السلاح.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية