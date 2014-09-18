المعارضة في جنوب السودان: حكومة جوبا تسلمت شحنة أسلحة كيميائية

كشفت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، الأربعاء، استلام حكومة الجنوب لشحنة تشمل أسلحة كيميائية عقب توقيعها الشهر الماضي لصفقة مع إحدى الدول الأسيوية لتوريد الأسلحة، التي تشمل دبابات ومدافع وراجمات ثقيلة وخفيفة.

واتهم العميد جبريل تاب، مسؤول قطاع أعالي النيل بالمعارضة السودانية، حكومة الجنوب بالسعي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها ضد المدنيين والعناصر القبلية غير الوالية لها.

وأشار إلى أن وفداً فنياً وعسكرياً غادر مطار جوبا، الثلاثاء، برئاسة مريال بنجامين، وزير الخارجية بدولة جنوب السودان لتوقيع صفقة جديدة لاستيراد مزيد من السلاح.