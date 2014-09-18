مقتل تكفيريين وضبط 21 مشتبها فيهم وتدمير 54 بؤرة وتفجير 7 عبوات ناسفة في الحملة الأمنية

أسفرت الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل تكفيريين وضبط 21 مشتبها فيهم وتدمير عدد 54 بؤرة إرهابية وتفجير 7 عبوات ناسفة .

وأعلنت المصادر الأمنية مساء أمس الأربعاء أن :” الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح .. حيث قتل عنصرين تكفيريين ، وضبط عدد 21 مشتبها فيهم وجاري فحصهم أمنيا لبحث مدى تورطهم في الأحداث ” .

كما تمكنت قوات الأمن من تدمير عدد 54 بؤرة إرهابية من العشش والمنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة إلى جانب حرق وتدمير سيارة ربع نقل وعدد 29 دراجة نارية بدون لوحات خاصة بالعناصر الإرهابية .

وعثرت قوات الأمن على بندقية آلية مجهزة بتليسكوب قناصة ، وتم تسليم بندقية آلية بواسطة الأهالي .

ومن جهة أخرى .. تمكنت قوات الأمن من تفجير عدد 7 عبوات ناسفة تم زرعها إرهابيون على جانبي طريق العريش / رفح بعد كشفها ، وتم تفجيرها بدون أية خسائر أو إصابات .

أ ش أ