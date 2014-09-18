«المجتمعات العمرانية» تطرح 5 مناقصات جديدة في 4 مدن خلال يومين

تطـرح هـيئة المجـتمعات العمرانية الجـديدة 5 مناقصات خلال اليومين المقبلين على شركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولي التشييد والبناء.

ويطرح جهاز مدينة الفيوم الجديدة مناقصتين الأولى لأعمال تنفيذ حضانة طبقا للنموذج المعتمد بـ«ابني بيتك» على القطعة رقم (11) بالمجاورة الأولى بالحي الثاني بمساحة 1812 م2 بالمدينة، أما المناقصة الثانية فيطرحها بشأن احتياجات الجهاز من الأثاث والتجهيزات المكتبية اللازمة للمبني الإداري للجهاز واستراحة رئيس الجهاز وعـدد 4 استراحات مخصصة للعاملين بالجهاز على أن يتم الطرح بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

فيما يطرح جهاز مدينة دمياط الجديدة مناقصة حول أعمال تنفيذ تلافي العيوب والملاحظات للطرق لمشروع ترميم ورصف طريق (1) بالمدخل الرئيسي بالمدينة.

وفي السياق ذاته يطرح جهاز مدينة السادات مناقصتين الأولى لأعمال تنفيذ مبنى سويقة الخضار والفاكهة بمحور خدمات «ابني بيتك» بين المنطقتين السكنيتين (16) و(18) بالمدينة، والثانية لتدشين مزرعة الغابات الشجرية والتي تصل إلى 1100 فدان بمنطقة برك الأكسدة بالمدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأخيرًا يطرح جهاز مدينة قنا الجديدة مناقصة لتنفيذ 288 وحدة سكنية بعدد 12 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة.

على صعيد متصل قال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن، إن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مضاعفة موازنة التنمية والتطوير بالهيئة من 7.3 مليار جنيه إلى 14 مليارا بعد زيادة مساحة الأراضى المرفقة للمشروعات الاستثمارية والإسكان الاجتماعى «ساهم في مضاعفة المناقصات المطروحة بأجهزة المدن والتي ستساعد علي تنميتها بشكل كبير» بحسب قوله.