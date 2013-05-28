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' 70% إيجوايين سينتقل إلى يوفنتوس '

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' 70% إيجوايين سينتقل إلى يوفنتوس ' ' 70% إيجوايين سينتقل إلى يوفنتوس '

يؤمن إرنستو برونزيتي وكيل اللاعبين الشهير الذي يعمل كوسيط في أغلب صفقات ريال مدريد بان مهاجم الفريق الملكي جونزالو إيجوايين سينتقل إلى يوفنتوس.

برونزيتي أكد رغبة ريال مدريد في بيع إيجوايين، ,ان يوفنتوس تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

وقال برونزيتي لصحيفة ماركا: "60% أو ربما 70% سيرحل إيجوايين إلى يوفنتوس".

وتابع "يوفنتوس يرى في إيجوايين المهاجم المطلوب للقيادة الفريق في دوري الأبطال، وريال لديه طموحات مختلفة".

ويسعى ريال مدريد خلف واحد من 3 أسماء هجومية، هم روبرت ليفاندوفسكي نجم دورتموند وإديسون كافاني ملهم نابولي وواين روني الفتى الذهبي لمانشستر يونايتد.

وعقب برونزيتي "موقف كافاني صعب.. لازال هناك احتمال أن يبقى مع نابولي في الموسم المقبل".

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