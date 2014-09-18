محافظ الإسكندرية يدشن الجسر الجوي لنقل الحجاج بمطار برج العرب

دشن اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، أمس الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام، كما تابع عملية تفويج الفوج الأول من حجاج القرعة والجمعيات الأهلية من الإسكندرية، والمحافظات المجاورة، بمطار برج العرب الدولى.

وطالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر بالأمن والأمان، ورد عليه الحجاج بأنهم سيدعون لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى.

و قال اللواء محمد صادق الشورى، مدير مطار برج العرب الدولى، إن الفوج الاول يضم حوالى 450 حاجا معظمهم من محافظتى الإسكندرية، ومطروح، غادروا على متن طائرتى مصر للطيران إلى مطار المدينة المنورة.

وأشار «الشورى» إلى أن نقل الحجاج، والجسر الجوى يستمر حتى 28 سبتمبر الجارى، مضيفا إلى مواصلة المطار نقل نحو 10 آلاف حاج من حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحى، على متن نحو 45 طائرة تابعة لمصر للطيران والشركات الخاصة.

وأوضح أن إدارة مطار برج العرب الدولي أقامت سرادقا لاستيعاب الحجاج ومرافقيهم على مساحة 500 م2، وبطول 50 م، تم ربطه بمبنى الركاب بممر يبلغ طوله 60م، ويتوافر فيها عدد كبير من الخدمات من بينها كافيتريا ومصلي للرجال، وآخر منفصل للنساء، بالإضافة لمكتب استعلامات للإجابة عن أي استفسارات للحجاج أو ذويهم.

وتأمين السرادق بسيارتى إطفاء وإسعاف، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات حرارية «حديثة» للكشف على الركاب العائدين، يمكنها ضبط أي ركاب يعانى من ارتفاع درجة الحرارة، لمنع نقل أي أمراض للأراضى المصرية.