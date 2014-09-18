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محافظ الجيزة يقرر مد فترة تقديم طلبات «الجبانات» حتى 25 سبتمبر

  • مصر
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قررت محافظة الجيزة مد فترة التقديم للحصول على مدفن لمدة أسبوع آخر بنظام حق الانتفاع لمواطني المحافظة.

وقال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن قرار المحافظة بمد فترة التقديم جاء لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة التي حددتها المحافظة.

وأضاف «عبدالرحمن» أن المحافظة خصصت 100 مدفن ضمن مدافن المرحلة الأولى للاستخدام العام كخدمة مجانية، كما خصصت المحافظة الأراضي اللازمة كمدافن للأخوة المسيحيين وعلى الراغبين التقدم للمطرانية التابع لها المواطن.

كانت محافظة الجيزة قد طرحت منذ أسبوعين 10 آلاف مدفن كمرحلة أولى وتبلغ مساحة المدفن 21,66 م2 كاملة البناء وجاهزة للاستخدام بمبلغ 27 ألف جنيه.

وقررت المحافظة أن يشترط في المتقدم للحصول على مدفن أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 50 عاما، ولم يسبق له تخصيص جبانة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون مقيماً بمدينة الجيزة وأحيائها.

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