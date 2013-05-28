كافاني: منذ صغري وأحلم باللعب في ريال أو برشلونة

مونتفيديو، (إفي): اعترف إديسون كافاني لاعب نابولي الإيطالي اليوم بأنه منذ الصغر كان يحلم باللعب في ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، ولكنه شدد على أن تعاقده لا يزال ساريا مع ناديه الذي يشعر بـ"الفخر" باللعب فيه.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي "دائما نحلم ونحن أطفال، وأول الفرق التي تفكر فيها هي العالمية بسبب التسويق والصورة، الأكثر شهرة، وهذا الأمر كان يدفعني وأنا صغير لقول، يا لروعة الأمر اذا ما لعبت في ريال أو برشلونة".

وصرح اللاعب "أنا الآن جزء من ناد عظيم هو نابولي الذي يعتبر من أفضل الفرق على مستوى الساحة".

وشارك كافاني اليوم في ثاني مران لمنتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا الودية في الخامس من يونيو/حزيران المقبل ومباراة فنزويلا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بعدها بستة أيام.

وأعرب المهاجم عن شعوره بـ"الفخر" للعب في نابولي، مؤكدا أنه لا يشعر بتشتيت الانتباه بسبب الشائعات التي تضعه مستقبلا في أحد الفرق الأوروبية الكبرى أو ملايين اليوروهات التي يقترب سعره منها.

وأضاف اللاعب "أنا أعرف قيمتي جيدا وما هي الأشياء القيمة في حياتي وفي نفسي.. كرة القدم دائما بها شائعات، يضعونك في فريق أو آخر في الأخبار، ولكن الواقع مختلف".

وأكمل كافاني "لدي عقد ساري مع نابولي وأنهينا الموسم بالتأهل لدوري الأبطال وبتصدري لقائمة هدافي الدوري بـ29 هدفا".

وأبرز اللاعب أنه لن يشارك في موسم الاعداد مع باقي لاعبي الفريق حيث سيحصل على عطلة بعد كأس القارات بالبرازيل التي يلعب منتخب أوروجواي فيها بالمجموعة التي تضم كل من إسبانيا وتاهيتي ونيجيريا.