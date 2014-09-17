بالفيديو .. فوز فقير لبرشلونة أمام أبويل

حقق نجوم برشلونة فوزا فقيرا أمام أبويل القبرصي أمام في افتتاح مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا، بهدف يوم الأربعاء على ملعب كامب نو.

وحقق برشلونة النقاط الثلاثة بهدف سجله جيرارد بيكيه في الدقيقة 28 برأسية من كرة عرضية حولها ليونيل ميسي بإتقان.

وفشلت كل محاولات برشلونة على مرمى أبويل خلال المباراة التي شارك فيها كل النجوم.

وتصدر برشلونة المجموعة بثلاث نقاط بعد انتهاء لقاء أياكس مع ضيفه باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح التسجيل إدينسون كافاني في الدقيقة 14، وتعادل لاسي سكوني في الدقيقة 74.

وحصد كلا الفريقين نقطة التعادل واحتلا المرتبتين الثانية والثالثة.

ويلعب برشلونة مع سان جيرمان في فرنسا يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري، بينما يحل أياكس ضيفا على أبويل.