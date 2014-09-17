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الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج:بيان الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر مغلوط

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الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج:بيان الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر مغلوط الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج:بيان الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر مغلوط

كاترين اشتون الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي

أكدت الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج أن ازدواجية المعايير و المواقف و النظر الى الحقائق بمنطق مغلوط اصبحت هى السمة الاساسيه لسياسات الاتحاد الاوروبى تجاه .

و أشارت- في بيان لها اليوم الأربعاء الى أنه فى حين يسعى المجتمع الدولى جاهدا للحشد لمحاربة الارهاب , و يتسابق قادته بالتصريحات بأن مصر فى الصفوف الاولى لمحاربته , من منطلق الحفاظ على الحياة و حرية الاعتقاد , نجد ان تقرير الاتحاد الاوروبى حول حقوق الانسان في مصر على النقيض من ذلك تماما.

و تابعت الجبهة:” , فبدلا من ان يقدم المجتمع الدولى كل العون المطلوب لمصر فى حربها ضد الارهاب و القضاء عليه , نجده يدين مصر فى إشارة واضحه و صريحه منه , لتقديم يد العون و الدعم الكامل للارهاب و الممارساتالارهابيه.”

و أضافت الجبهة ان بيان الاتحاد الاوروبي يثير الريبة و الشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط و احادى الجانب و يعتمد على تقارير يشوبها كثيرا من الشك و الغموض , مؤكدة ان الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسيه وانه اصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض اى تدخل أو وصايه من شأنها تقويض ارادته الفاعله او هدم كيان دولته.

و اعتبرت ان بيان الاتحاد الاوروبي يتنافى مع كافة المواثيق و الاعراف الدولية , و يعتبر تدخلا سافرا فى شئون السيادة المصريه، مشددة على ان مصر دوله مستقله ذات سيادة و لدى شعبها من الارادة الواعية و الادراك الكامل , الذى من خلاله يؤسس لدولته الحديثه و يكمل بناء مؤسساتها.

و أكدت الجبهة ان القضاء المصرى سلطه مستقله محايده , تعمل على ارساء العداله بما ينص عليه الدستور و القانون , مؤكدة أن بيان الاتحاد الاوروبى ينافى تماما الحقيقه و يتجاهل فى الجانب الاخر عن عمد , ما يمارسه فصيل يتخذ من العنف و الارهاب اسلوبا لاسقاط الدولة , وتقويض إرادة جموع الشعب.

كما أدانت الجبهة طمس بيان الاتحاد الاوروبي للحقائق الدامغه وتجاهله لمن سقطوا من المدنيين الابرياء و من رجال الجيش و الشرطه اثناء تأدية واجبهم الوطنى , نتيجه للارهاب الاسود , كذلك عدم ادراج هذا الفصيل ضمن الجماعات الارهابيه , وذلك من شانه تدعيم الارهاب و اسقاط الدوله و اشاعة الفوضى.

أ ش أ

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