مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء اشتباكات مسلحة بمدينة أوباري الليبية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، جراء اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة أوباري (1000) كلم جنوب العاصمة طرابلس.

وقال علي التباوي أحد عناصر الغرفة الأمنية المشتركة “قوات أمنية من الجيش والشرطة” – في تصريح مساء اليوم الأربعاء – إن قوة عسكرية دخلت إلى المدينة قادمة من مدينة سبها المجاورة، قامت بالاشتباك مع عناصر الأمن المكلفين بحماية محطات الوقود وحفظ الأمن داخل المدينة .

وتابع قائلا إن “هذه القوة جاءت بشكل مستفز وافتعل عناصرها مضايقات مع أبناء المدينة، وادعى قائدها المدعو العقيد مصطفى حماد، بأنه مكلف بالتمركز داخل أوباري، وهو ما دفع إلى استخدام السلاح بين الطرفين، وسقط ثلاثة قتلى و أصيب 10 أشخاص من الطرفين” .

وأضاف المصدر بأن القوة تراجعت إلى مشارف المدينة، بعدما طلب منها التراجع ، تجنباً لتوتر الموقف بين سكان أوباري