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الجيش التشيكي يعتزم تدريب 31 طيار هليكوبتر عراقيا

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أعلنت وزارة الدفاع التشيكية الأربعاء أن الجيش سيقدم التدريب لـ31 طيار هليكوبتر عراقيا، في برنامج سيبدأ نهاية العام الجاري.
> وأضافت الوزارة حسبما ذكر «راديو براغ» أن الشحنة الأولى من المساعدات المقدمة من الجيش التشيكي سترسل إلى العراق الخميس، فيما سيبدأ برنامج التدريب في قاعدة باردوبيتسه الجوية وسيستغرق 12 شهرا.
> وتعهدت التشيكية العام الماضي بتقديم ما قيمته 500 مليون كورونا تشيكية من الذخيرة والقنابل اليدوية للقوات الكردية التي تقاتل ضد تنظيم «داعش» شمال العراق.

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