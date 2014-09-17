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وزير خارجية تونس: غياب العدالة الاجتماعية ساعد على تنامي ظاهرة

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اعتبر وزير الخارجية التونسية منجي حامدي أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمثل إحدى آليات مواجهة الإرهاب واستقطاب الشباب العربي من قبل الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن موضوع العدالة الاجتماعية يستقطب اهتمام كل الحكومات ويشغل اهتمام الرأي العام العربي.

وقال حامدي في كلمة أمام الدورة الـ28 لاجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التي تستضيفها العاصمة تونس، إن أسباب اختلاف التوازنات في العالم العربي هو غياب العدل، وبالتالي انعدام المساواة، والفقر وتفاقم الاحتقان الاجتماعي والشعور بالإقصاء لدى الفئات المحرومة والمهمشة.

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