دبلوماسي مصري يتسلق أعلى جبل باليابان ويدعو لزيارة مصر

نجح الدبلوماسى المصري الشاب أحمد محرم، عضو سفارة مصــر فى طوكيو، من بلوغ قمة جبل فوجـى بارتفاع 3776 متراً، ضمن مجموعة صغيرة من المغامرين الشبان، حيث رفع علم مصر فوق قمة الجبل مع شروق الشمس.

ونظرا لما يمثله الجبل من مكانة كبيرة فى قلوب اليابانيين، دعا «محرم» الشعب اليابانى إلى زيارة مصر، والتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة وعظمتها، والاستمتاع بدفء وترحاب المصريين المتطلعين لعودة السياحة اليابانية لمعدلاتها الطبيعية.

وقال السفير هشام الزميتى، سفير مصر فى طوكيو، إن ما قام به الدبلوماسى المصري من جهد غير مسبوق يساهم فى تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين المصري واليابانى، ويحمل رسالة حب وصداقة من مصر حظيت بتغطية إعلامية فى الإعلام اليابانى.

يذكر أن جبل فوجي هو الأعلى والأشهر فى اليابان، وله مكانة مقدسة لدى اليابانيين، ويصعب تسلقه لسوء الأحوال الجوية فى معظم أوقات العام ووعورة تضاريسه. وقد أعرب رئيس جمعية محبى جبل فوجي عن امتنانه لما قام به الدبلوماسى المصرى، حيث سيستثمر الوكلاء السياحيين هذا الحدث للترويج لجبل فوجى كمعلم ثقافى مفضل لهواة التسلق من مختلف دول العالم، خاصة بعدما أدرجته اليونسكو على قائمتها لمواقع التراث العالمية.