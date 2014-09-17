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مرتضى مازحا مع لاعبي الزمالك: يارب استاد القاهرة يولع!

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مرتضى مازحا مع لاعبي الزمالك: يارب استاد القاهرة يولع! مرتضى مازحا مع لاعبي الزمالك: يارب استاد القاهرة يولع!

"يا رب يولع" .. رددها مرتضى منصور ثلاث مرات، نتيجة تشاؤمه الشديد من إستاد القاهرة عقب خسارة كأس السوبر بركلات الترجيح بسيناريو مثير أمام الأهلي.

ونقلت قناة "الحياة 2" جلسة رئيس الزمالك مع لاعبيه لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار الفريق في الدوري، قائلاً: "انسوا إستاد القاهرة الشؤم، يارب يولع".

وأضاف "أديتم مباراة قوية أمام الأهلي، ولكن أمامكم مباراة مهمة أمام طلائع الجيش في الدوري".

كما تطرق رئيس القلعة البيضاء للحديث عن الحكم الدولي محمد فاروق الذي أدار اللقاء، قائلاً: "أعلم أنكم لا تتفاءلون به، لكنه سيعتزل قريبًا".

وكان الزمالك خسر أمام الأهلي في المباراتين الأخيرتين بإستاد القاهرة في الدوري والسوبر، بينما توج بكأس في العامين الأخيرين على ملعبي الجونة والدفاع الجوي.

يُذكر أن الإدارة البيضاء اختارت ملعب "الدفاع الجوي"، لاستضافة مباريات الفريق في الدوري هذا الموسم.

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