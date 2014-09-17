مرتضى للاعبي الزمالك: أضعتم 500 ألف جنيه بخسارة السوبر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للاعبين عن سبب مادي، ضاعف من حزنه الشديد على خسارة السوبر أمام الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "أكثر ما أغضبني ضياع 500 ألف جنيه، كنت أتمنى الحصول على الجائزة كاملة مليون جنيه".

وأضاف: "كنت سأوزع المبلغ عليكم، بخلاف مكافآت البطولة الموجودة باللائحة".

وحصل الزمالك على 500 ألف جنيه بعد خسارة السوبر، بينما انتعشت خزينة القلعة الحمراء بمليون جنيه.

وانتزع الفارس الأحمر لقب السوبر بسيناريو درامي، حيث فاز 4/5 بركلات الترجيح، رغم أنه كان متأخرا 2/0 بعد أول ركلتين.