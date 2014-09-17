بالفيديو - تفاصيل اجتماع مرتضى بلاعبي الزمالك ومداعبته لهم بعد السوبر

لم يترك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك لاعبا إلا وداعبه خلال اجتماعه بهم عقب مباراة كأس السوبر التي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح.

واشتعلت الأحداث في الزمالك بعد مباراة السوبر، وشهدت مهاجمة مرتضى منصور للاعبيه والجهاز الفني قبل أن يتم احتواء الأجواء.

وفي اجتماع مرتضى بلاعبي الزمالك، كانت كاميرا FilGoal.com ونستعرض النقاط التي قالها للاعبيه:

شاهد الاجتماع كاملا بالضغط هنا .. والتالي جزء منه

- استاد القاهرة شؤم علينا .. يارب يولع

- هناك حملة لتشويه كل الصفقات التي دخل فيها الأهلي.

- حزين لضياع 500 ألف جنيه كنت سأوزعها عليكم إن فزنا بالسوبر، ولكن أمامكم بطولات.

- أنا رجل "سهير" وأحذر أي لاعب من السهر أو أن يسير مع ملكة جمال .. ابتعدوا عنهم لمصلحتكم، وقابلت شيكابالا بالصدفة في أحد الكافيهات.

- على باسم مرسي أن يحلق شعره لأنني أعتبره مثل أبنائي، انظروا إلى شعر أحمد إبني أنا من أحلق لهم (عضو مجلس الإدارة).

- الباب مفتوح أمام عمر جابر وأحمد توفيق لتجديد تعاقدهما في أي وقت لكي تستقر الأجواء وأعلم من معي ومن لن يستمر، وإذا أردتم الرحيل فقط أعلموني ذلك.

- حسام حسن منحني فرصة لوضع خطة المباراة القادمة (مرتضى مازحا)

- كل الصفقات الجديدة مميزة بجانب الأسماء القديمة، وأريدكم أن تأكلوا النجيلة في المباريات المقبلة وتثبتوا أنكم صفقات ناجحة.

- أحمد توفيق كان عليه عقوبة من الجهاز الفني رفعتها عنه، بس عليك 25 ألف جنيه يا توفيق

- طارق حامد وباسم مرسي جايين "سوابق" لأنهم موقوفين، أريد منكم ألا تعترضوا على التحكيم حتى لا يتم إيقافكم بدون داع.

- لدينا مشكلة مع اللاعبين الراحلون عن الزمالك واحذروهم في مواجهة طلائع الجيش.

- حافظوا على صحتكم، لأن هذا رصيدكم .. وما تتركونه هو البطولات التي تحصدونها وما يبقى بعد اعتزالكم فقط وليس فلان الفلاني رقص مع فلانة الفلانية.

- في ختام الاجتماع مرتضى لعمر: أتمنى أن تحسم موقفك .. عمر جابر يرد: زي ما حضرتك زعلان مني، أنا كمان زعلان من حضرتك.