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وزير الثقافة يفتتح مهرجان”سماع”الدولى للإنشاد السبت المقبل

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وزير الثقافة يفتتح مهرجان”سماع”الدولى للإنشاد السبت المقبل وزير الثقافة يفتتح مهرجان”سماع”الدولى للإنشاد السبت المقبل

يفتتح وزير الثقافة د.جابر عصفورفعاليات الدورة السابعه ل مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية،وذكمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، فى الثامنة ونصف مسائا يوم السبت  20 سبتمبر

 وتقدم عروض المهرجان فى الثامنة مسائا يوميا فى الفترة من 20إلى27سبتمبر،وذلك على مسارح  قلعة صلاح الدين (مسرح بئر يوسف)،قبة الغورى ،مسرح “الميدان” ساحة الهناجرشارع المعز،مسرح الصوت والضوء (سفح الأهرام)

 تشارك بالمهرجان من خلال 6فرق،ألى جانب 17فرقة من حوالى 16دولة ،منها الهند ، والمغرب، ونيجيريا، وتونس، والبوسنة، وأمريكا، وبنجلاديش، والكويت، وباكستان، والأردن، وأندونيسيا، وزامبيا، والصين، واليونان، وسوريا

 ويختتم المهرجان فعالياته بمسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، يوم 27 سبتمبر، الذي يوافق الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

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