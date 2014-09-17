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خلافات في «النواب الليبي» حول تشكيلة حكومة «الثني»

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قرر مجلس النواب الليبي، المجتمع في مدينة طبرق شرق البلاد، الأربعاء، تأجيل جلسة منح الثقة لتشكيلة ، بعد إخفاقه في التصويت عليها بسبب خلاف على بعض المرشحين لتولى حقائب وزراية.

وقال أحد النواب، فضل عدم نشر اسمه،إن مجلس النواب أجل جلسة منح الثقة للحكومة بعد إشكاليات حدثت بين النواب حول بعض الأسماء التي طرحها رئيس الوزراء المكلف، عبدالله الثني، لتولى الحقائب الوزارية، وتقرر متابعه المناقشة خلال الجلسة المسائية.

وأضاف النائب أنه في حال رفض 40 نائبا لأحد الأسماء التي طرحها الثني، فإن رئيس الوزراء المكلف سيستبدله من قائمة احتياطية أعدها.

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