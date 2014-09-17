أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«حماس»: استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار غير المباشرة قبل 24 سبتمبر بالقاهرة

Google+ Print

قال القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، الأربعاء، إن موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة الخاصة بوقف اطلاق النار سيكون قبل 24 الجاري في القاهرة.

وأضاف «أبو مرزوق» في حديث لوكالة «معا» ، أن موعد استئناف المفاوضات لم يُحدد بعد، ولكنه بالتأكيد سيكون قبل 24 الجاري.

وحول آلية إعادة إعمار قطاع غزة، قال إن الأمم المتحدة ستتولى موضوع إعادة الإعمار بالتفاهم مع حكومة التوافق وإسرائيل، وسيكون هناك مراقبون وبرامج لدخول مواد البناء، مؤكدا عدم اعتراض حركته على أي آلية لدخول المواد تضعها الأمم المتحدة.

وبشأن اللقاء المرتقب بين حركتي «فتح» و«حماس»، قال إنه في انتظار اتصال هاتفي من مسئول وفد حركة فتح، عزام الأحمد؛ ليحدد مكان وتوقيت الاجتماع، مشيرا إلى أن الحركة ليس لديها أي مانع في عقد الاجتماع بالقاهرة اذا رحبت الأخيرة بالأمر، إما إذا ترددت فإن الاجتماع سيعقد بغزة.

وحول ملف رواتب أكثر من 40 ألف موظف بالحكومة المقالة السابقة، قال إنه لا يوجد أي مبرر لعدم صرف رواتبهم، مطالبا بمعاملتهم بنفس القيمة التي يلقونها موظفو حكومة التوافق، ولفت إلى أنه سيتم بحث ملفهم خلال اجتماعات القاهرة المقبلة.

وفي غضون ذلك، أشار «أبو مرزوق» إلى أنه التقى مسؤولين من الأمم المتحدة والسلطة لتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة والبدء فورا بإعادة إصلاح ما دمره الاحتلال بدلا من الانتظار لمؤتمر إعادة إعمار غزة يوم 12 الجاري.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية