«حماس»: استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار غير المباشرة قبل 24 سبتمبر بالقاهرة

قال القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، الأربعاء، إن موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة الخاصة بوقف اطلاق النار سيكون قبل 24 الجاري في القاهرة.

وأضاف «أبو مرزوق» في حديث لوكالة «معا» الإخبارية، أن موعد استئناف المفاوضات لم يُحدد بعد، ولكنه بالتأكيد سيكون قبل 24 الجاري.

وحول آلية إعادة إعمار قطاع غزة، قال إن الأمم المتحدة ستتولى موضوع إعادة الإعمار بالتفاهم مع حكومة التوافق وإسرائيل، وسيكون هناك مراقبون وبرامج لدخول مواد البناء، مؤكدا عدم اعتراض حركته على أي آلية لدخول المواد تضعها الأمم المتحدة.

وبشأن اللقاء المرتقب بين حركتي «فتح» و«حماس»، قال إنه في انتظار اتصال هاتفي من مسئول وفد حركة فتح، عزام الأحمد؛ ليحدد مكان وتوقيت الاجتماع، مشيرا إلى أن الحركة ليس لديها أي مانع في عقد الاجتماع بالقاهرة اذا رحبت الأخيرة بالأمر، إما إذا ترددت فإن الاجتماع سيعقد بغزة.

وحول ملف رواتب أكثر من 40 ألف موظف بالحكومة المقالة السابقة، قال إنه لا يوجد أي مبرر لعدم صرف رواتبهم، مطالبا بمعاملتهم بنفس القيمة التي يلقونها موظفو حكومة التوافق، ولفت إلى أنه سيتم بحث ملفهم خلال اجتماعات القاهرة المقبلة.

وفي غضون ذلك، أشار «أبو مرزوق» إلى أنه التقى مسؤولين من الأمم المتحدة والسلطة لتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة والبدء فورا بإعادة إصلاح ما دمره الاحتلال بدلا من الانتظار لمؤتمر إعادة إعمار غزة يوم 12 الجاري.