"مرسي" يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي لبحث حل للأزمة السورية

الرئيس الفرنسي وجه الدعوة لمرسي لزيارة فرنسا..وأكد على محورية الدور المصري في حل الأزمة السورية

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 15 دقيقة

تلقى الرئيس محمد مرسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تناولا خلاله سُبُل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، في مُختلف المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، كما وجه الرئيس الفرنسي، الدعوة للرئيس لزيارة فرنسا وحضور قمة "فرنسا- إفريقيا" المُزمع عقدها نهاية العام الجاري.

وأعرب الرئيس، عن دعم الجهود لإنجاح مؤتمر "جنيف 2" للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

كما أشار الرئيس، إلى اتفاق مؤتمر "جنيف2" مع المُبادرة المصرية، التي ترمي إلى إشراك الأطراف الإقليمية والدولية في جهود التسوية السلمية للأزمة في سوريا؛ سعيا لإيقاف نزيف الدم والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والانتقال المنظم للسلطة، على نحو يُلبي طموحات الشعب السوري.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، محورية الدور المصري في حل الأزمة السورية، وكذلك من خلال دورها في إطار جامعة الدول العربية.

وأبدى الرئيسان اتفاقهما على أولوية العمل من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا، بما يُسهم في مواجهة تحديات القارة من فقر وعنف، وتطرقا إلى أولوية الحل التنموي لتجاوز الأزمة في مالي.