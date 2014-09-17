الزمالك يقترب من التجديد لعمر جابر

اقترب نادي الزمالك من التجديد لعمر جابر الظهير الأيمن بعد حضور والده إلى مقر القلعة البيضاء يوم الأربعاء.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد طالب اللاعب بتحديد موقفه من الاستمرار أو الرحيل، بشرط تجديد تعاقده، هذا بجانب أحمد توفيق لاعب الوسط.

مرتضى لتوفيق وجابر: التجديد أو الرحيل

وعلم FilGoal.com أن والد عمر جابر قد حضر إلى مقر نادي الزمالك للتفاوض بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع في يناير المقبل.

ويعد عمر جابر - 22 عاما - من أحد ناشئين الزمالك وصعده حسام حسن المدير الفني لأول مرة في موسم 2010.