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صورة - الزمالك يقدم عرضه لتجديد عمر جابر .. واللاعب يفكر

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صورة - الزمالك يقدم عرضه لتجديد عمر جابر .. واللاعب يفكر صورة - الزمالك يقدم عرضه لتجديد عمر جابر .. واللاعب يفكر

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عرضه لعمر جابر الظهير الأيمن للفريق من أجل الحصول على توقيعه لتجديد تعاقده يوم الأربعاء.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى أن اللاعب حضر بصحبة والده للاجتماع مع مرتضى منصور واحتواء الأزمة بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى قدم عرضه للاعب مع وعده بالاحتراف في حال وصول عرض مناسب.

وفي المقابل أبدى اللاعب مرونة كبيرة في التجديد، ولكنه طلب مهلة للتفكير قبل توقيع العقود الجديدة، مع تأكيده على أنه لن يلعب في سوى لنادي الزمالك.

وبدأ جابر مسيرته مع الفريق الأول في 2009، وشارك في ما يقرب من 66 مباراة وسجل خمسة أهداف.

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