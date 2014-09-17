الإصابة تؤجل ظهور حامد وإسلام مع الزمالك أمام الجيش

مازال غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك وإسلام جمال المدافع المنضمان حديثا للفريق الأبيض مستمرا وذلك في مواجهة طلائع الجيش يوم الأحد.

ولم يشارك حامد مع الزمالك بسبب الإيقاف أمام الأهلي، بينما استبعد حسام حسن المدير الفني إسلام جمال لعدم الجاهزية.

ويعاني حامد من آلام في جدار المعدة، بينما يشتكي إسلام جمال من إصابة في الركبة تؤجل ظهورهما في افتتاح مباريات الزمالك بالدوري المصري.

ويعتمد الزمالك في وسط الملعب على إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأحمد توفيق، بينما يلعب في الدفاع علي جبر ومحمد كوفي وذلك خلال لقاء الأهلي بكأس السوبر.

وانضم حامد من سموحة في صفقة بلغت سبعة ملايين جنيه، بينما إسلام جمال جاء من طلائع الجيش مقابل خمسة ملايين.