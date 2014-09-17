خالد على يعلن إضرابه عن الطعام لمدة 48 ساعة للمطالبة بإسقاط «قانون التظاهر»

أعلن المحامى الحقوقى خالد على، إضرابه عن الطعام بداية من الغد لمدة 48 ساعة، تضامناً مع النشطاء المضربين عن الطعام لإسقاط قانون التظاهر، الذى وصفه بغيرالدستوري، قائلاً : إن حملة “الأمعاء الخاوية ” ، التى انطلقت مؤخراً تؤكد أن المقاومة هى الحل، مؤكداً على أن الحراك الشعبى لا يجب أن يتوقف بعد الإفراج عن معتقلى قضية أحداث مجلس الشورى.

وأضاف على، خلال كلمته بالمؤتمر الذى نظمته لجنة الحريات، بمقر نقابة الصحفيين، مساء الأربعاء ، ” الناشط السياسى أحمد دومة يدخل إضرابه عن الطعام اليوم الثانى والعشرين، و تم تقديم بلاغ بعد التعدى عليه، و أخر للمطالبة بضرورة نقله لمستشفى خارج السجن لتدهور حالته الصحية، و لم يتم الاستجابة لتلك البلاغات، كما رفضت المحكمة فى جلسة محاكمته خروجه من القفص، وذلك حتى لا يقوم الإعلام بتصويره و معرفة ما توصلت إليه حالته.”

المراسل: مارينا ميلاد