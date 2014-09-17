جابر نصار يكرم الفائزين فى ملتقي نوادى علوم الجامعات المصرية السابع

كرم رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار الجامعات الفائزة فى ملتقي نوادى علوم الجامعات المصرية السابع اليوم الأربعاء بمسرح المدينة الجامعية للطلبة .

وصرح جابر نصار أن جامعة القاهرة ستقوم بدفع مكافأة إضافية لكل الفائزين تعادل ضعف قيمة المكافأة المقدرة فى المسابقة ، موضحاً أهمية هذة المسابقة فى ضخ الثقة بالنفس، مشيراً الى ان العقول المصرية الخام قادرة على الابتكار والابداع.

وحصلت فيه جامعة المنصورة على المركز الاول ، وجامعة القاهرة على المركز الثانى ، وجامعة عين شمس على المركز الثالث ، وجامعة بورسعيد على المركز الرابع ، وجامعة جنوب الوادى على المركز الخامس .

وفي مجال الالكترونيات حصلت جامعة الازهر على المركز الأول ، وجامعة الفيوم على المركز الثانى ، وجامعة الإسكندرية على المركز الثالث ، وجامعة بنها على المركز الرابع ، وجامعة طنطا على المركز الخامس.

ومجال البرمجيات حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الاول ، وجامعة بنى سويف على المركز الثانى ، وجامعة أسيوط على المركز الثالث ، وجامعة قناة السويس على المركز الرابع ، وجامعة المنيا على المركز الخامس.

وفي مجال الابداع الابتكارى حصلت فيه جامعة المنوفية على المركز الاول ، وجامعة القاهرة على المركز الثانى ، وجامعة حلوان على المركز الثالث ، ووزارة التعليم العالى على المركز الرابع ، وجامعة كفر الشيخ على المركز الخامس.

أما عن دورى المعلومات العلمية فقد حصلت جامعة القاهرة على المركز الاول ، وجامعة المنصورة على المركز الثانى ، وجامعة بنها على المركز الثالث ، وجامعة دمنهور على المركز الرابع، وجامعة أسوان على المركز الخامس.. وقام رئيس جامعة القاهرة بتسليم دروع الملتقى للجامعات الفائزة طبقاً لترتيبها من قبل لجنة التحكيم.

أ ش أ