أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جابر نصار يكرم الفائزين فى ملتقي نوادى علوم الجامعات المصرية السابع

Google+ Print
جابر نصار يكرم الفائزين فى ملتقي نوادى علوم الجامعات المصرية السابع جابر نصار يكرم الفائزين فى ملتقي نوادى علوم الجامعات المصرية السابع

جابر نصار

كرم رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار الجامعات الفائزة فى ملتقي نوادى علوم الجامعات المصرية السابع اليوم الأربعاء بمسرح المدينة الجامعية للطلبة .

وصرح جابر نصار أن جامعة القاهرة ستقوم بدفع مكافأة إضافية لكل الفائزين تعادل ضعف قيمة المكافأة المقدرة فى المسابقة ، موضحاً أهمية هذة المسابقة فى ضخ الثقة بالنفس، مشيراً الى ان العقول المصرية الخام قادرة على الابتكار والابداع.

وحصلت فيه جامعة المنصورة على المركز الاول ، وجامعة القاهرة على المركز الثانى ، وجامعة عين شمس على المركز الثالث ، وجامعة بورسعيد على المركز الرابع ، وجامعة جنوب الوادى على المركز الخامس .

وفي مجال الالكترونيات حصلت جامعة الازهر على المركز الأول ، وجامعة الفيوم على المركز الثانى ، وجامعة الإسكندرية على المركز الثالث ، وجامعة بنها على المركز الرابع ، وجامعة طنطا على المركز الخامس.

ومجال البرمجيات حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الاول ، وجامعة بنى سويف على المركز الثانى ، وجامعة أسيوط على المركز الثالث ، وجامعة قناة السويس على المركز الرابع ، وجامعة المنيا على المركز الخامس.

وفي مجال الابداع الابتكارى حصلت فيه جامعة المنوفية على المركز الاول ، وجامعة القاهرة على المركز الثانى ، وجامعة حلوان على المركز الثالث ، ووزارة التعليم العالى على المركز الرابع ، وجامعة كفر الشيخ على المركز الخامس.

أما عن دورى المعلومات العلمية فقد حصلت جامعة القاهرة على المركز الاول ، وجامعة المنصورة على المركز الثانى ، وجامعة بنها على المركز الثالث ، وجامعة دمنهور على المركز الرابع، وجامعة أسوان على المركز الخامس.. وقام رئيس جامعة القاهرة بتسليم دروع الملتقى للجامعات الفائزة طبقاً لترتيبها من قبل لجنة التحكيم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا