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فريق “كايروكى”ينافس محمد عساف على جائزة mtv العالمية

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فريق “كايروكى”ينافس محمد عساف على جائزة mtv العالمية فريق “كايروكى”ينافس محمد عساف على جائزة mtv العالمية

يتنافس فريق “كايروكي” الغنائي المصري مع المطرب الفلسطينى محمد عساف للفوز بجائزة “إم تي في” العالمية ،كأفضل الذين قدموا إنجازات في مجال الموسيقى والغناء بمنطقة الشرق الأوسطز

 ويعد فرق كايروكي أول فريق في يرشح للفوز بـ”إم تي في”، حيث يتم اختيار مرشح واحد من “المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند والشرق الأوسط وأوروبا”.

 وسيتم توزيع الجوائز في احتفالية كبيرة بأسكتلندا يوم 8 نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من تصويت الجمهور والذي يبدأ على الصفحة الرسمية لموقع “mtv” ابتداء من 16 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

 وتجرى التصفيات النهائية بين الـ7 مرشحين لاختيار الفائز بالجائزة العالمية ابتداء من 20 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر.

ويدخل قائمة المنافسة مع “كايروكى”و”عساف” كل من مقدم البرامج والdjالسعودى محمد باسعد،المطرب المغربى سعد المغرد،والمطربة اللبنانية جانا.

يذكر أن فرقة “كايروكي” بدأ  مشوارها عام 2003 ،وأعضائها هم أمير عيد (غناء وغيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورج) ،ألبومهم الأول “مطلوب زعيم” صدرعام 2011. من أشهر أغانيه “صوت الحرية” بالاشتراك مع هاني عادل عضو فرقة “وسط البلد”، بالإضافة إلى “مطلوب زعيم”، “افرد جناحك”، و”حلمي أنا”.

كما قدموا أغنية “يا الميدان” بالاشتراك مع عايدة الأيوبي. وفي عام 2012 طرحوا ألبومهم الثانى”وأنا مع نفسي قاعد” ،ومن أغانيه “السكه شمال”،و”نااس بترقص وناس بتموت”.

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