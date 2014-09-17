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مصر تشارك فى ندوة دعم التعاون الاوروبى المتوسطى فى روما غدا الخميس

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مصر تشارك فى ندوة دعم التعاون الاوروبى المتوسطى فى روما غدا الخميس مصر تشارك فى ندوة دعم التعاون الاوروبى المتوسطى فى روما غدا الخميس

تشارك فى ندوة “تعزيز الحوار بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وشركائها من دول حوض البحر المتوسط والتي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما غدا الخميس.
> وقال بيان للمنظمة الأوروبية – ومقرها فيينا – اليوم ان لامبرتو زانيير الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيفتتح أعمال الندوة بالمشاركة مع عدد من قيادات وزارة الخارجية الإيطالية وستركز الندوة على سبل تطوير التعاون بين المنظمة وشركائها المتوسطيين.
> وأوضخ البيان أن الندوة ستجمع الباحثين البارزين من دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وشركائها من مصر و المغرب والجزائر وتونس وإسرائيل والأردن وليبيا والذين يرتبطون مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات شراكة وتعاون اقتصادي.
> وذكر البيان أن هدف الندوة هو إعادة النظر في دور المنظمات متعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية، لجعلها أفضل تجهيزا للتفاعل مع المتغيرات في مجالات الأمن والأوضاع السياسية والاقتصادية .

أ ش أ

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