ضبط فتاة وشاب بحوزتهما 10 تذاكر هيروين بالساحل الشمالي

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الملازم أول محمد أحمد ابو الدهب والقوة المرافقة المعينين بنقطة التفتيش الأمنية بمدينة الحمام على طريق الإسكندرية _ مطروح الساحلي من ضبط مندوبة إعلانات وبحوزتها 8 تذاكر هيروين وضبط شخص آخر وبحوزته تذكرتين هيروين بقصد التعاطي.

وتم ضبط لمياء خ . م . أ مواليد 1990 تعمل بالإعلانات ومقيمة شارع محمد نجيب – ميامي – الإسكندرية وبحوزتها عدد 7 لفافات سلوفانيه بداخلها مادة الهيروين المخدر و1 لفافة ورقيه بداخلها كمية من ذات المادة وعدد 1 سرنجة و بمواجهتها بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرت بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد التعاطى.

كما تم ضبط أحمد م . م . ع . ح مواليد 1984 حاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية مقيم شارع القصر العينى – السيدة زينب – القاهرة، وبحوزته عدد 2 لفافة صغيرة الحجم بداخلها مادة الهيروين المخدر أثناء قيادته السيارة رقم 254 ج ح ل وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة جنايات الحمام، وجارِ العرض على النيابة العامة، للتحقيق .