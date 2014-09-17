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حسام عيسى يستعرض أمام “تقصي الحقائق” إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة

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حسام عيسى يستعرض أمام “تقصي الحقائق” إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة حسام عيسى يستعرض أمام “تقصي الحقائق” إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة

حسام عيسى

صرح الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي في حكومة الدكتور حازم الببلاوي أنه تحدث خلال جلسة استماع أمام لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوقيت الفض، والوقت الذي استغرقته عملية الفض.
> وقال عيسى –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء جلسة الاستماع بمقر مجلس النواب- إن حديثه أمام اللجنة امتد إلى الجامعات والعنف في الجامعات وأسباب العنف التي أكد أنها لا تختلف عن العنف في الشارع، وتعد امتدادا للعنف والمظاهرات في الشارع وليس بسبب السياسة التعليمية.
> وأضاف عيسى: أنه تطرق كذلك عن الحرس الجامعي وأسباب عدم الموافقة عليه حيث أعرب عن اعتقاده أن عودة الحرس الجامعي لن يحل المشكلة، بل سيؤدي إلى فقدان دعم القوى المؤيدة.
> ولفت إلى أنه تحدث أيضا عن الحصار الذي كانت تعاني منه خلال هذه الفترة، منوها إلى أن الحصار بدأ يتلاشى بعد أشهر.
> أ ش أ

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