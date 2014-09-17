روبن: هدف بايرن الوصول للنهائي في برلين

يرى الهولندي أرين روبن جناح بايرن ميونيخ الألماني أن على فريقه بداية دوري أبطال أوروبا طامحا في الوصول للنهائي والذي سيقام في برلين.

وتنطلق رحلة بايرن ميونيخ حامل لقب نسخة 2013 في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال روبن لصحيفة فوتبول الألمانية "يجب أن تكون حريصا وألا يصيبك الغرور في البطولة، ولكن بالفريق الذي يمتلكه بايرن يجب أن تكون طموحا".

وأضاف "ببساطة لا تبدأ البطولة بطموح الوصول لربع النهائي فبالتأكيد ما هو أبعد من ذلك، النهائي في برلين وهذا عامل إضافي لنا من أجل الوصول فلقد فزت هناك بـ3 كؤوس ألمانيا من أصل 4 نهائيات".