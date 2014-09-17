أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام .. لماذا كان النني رائعا أمام ريال مدريد رغم الخماسية؟

Google+ Print

كيف يقال على لاعب تألق وفريقه سقط بخمسة أهداف؟ هذا حدث مع محمد النني لاعب وسط بازل بعد إجادته على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد بالجولة الافتتاحية لدوري الأبطال.

النني: راض عن مستواي أمام ريال مدريد.. وحاولنا الخروج بأقل الخسائر

النني لعب أساسيا وطوال مباراة الملكي وأسهم في هدف فريقه الوحيد في سقوط بازل 5-1.

ويستعرض FilGoal.com الأسباب التي توضحها إحصائيات النني خلال المباراة والتي توضح إجادته.

1) التمرير 91%

نسبة تمريرات النني الصحيحة 91 %، فمن 67 تمريرة أخطأ في ستة فقط .. ويكفي أن تعلم أنه لعب أمام توني كروس ولوكا مودريتش وكلاهما أخطأ في خمس تمريرات.

Capture

وتوضح صورة اتجاهات تمريرات النني أن أغلبها للأمام أو بعرض الملعب، وهذا ينم عن قدرة اللاعب على التمرير تحت ضغط بنسبة سليمة.

2) الهجوم 4 تصويبات

قام محمد النني بتصويب الكرة أربعة مرات خلال المباراة، وقدم دورا هجوميا بارزا في الهدف الذي سجله زميله جونزاليس.

بالفيديو - النني يبدأ هجمة هدف بازل في مرمي ريال مدريد

ss

واحدة من تصويباته ذهبت بين القائمين والعارضة، وثلاثة ضلت الطريق، ولكن بالنظر بشكل إجمالي لفريق بازل، فقد صوب لاعبوه 16 كرة أي أن ربع تصويباتهم جاءت من الدولي المصري.

3) التحركات = 11 كم

ملأ محمد النني منطقة وسط الملعب لبازل .. ظهر بشكل مكثف أمام منطقة جزاء ريال مدريد، كما ساهم في بناء هجمات بطل سويسرا.

sss

النني ركض 11.177 كم طوال المباراة، وهو الثالث بين لاعبي بازل في المسافة المقطوعة، ومقارنة بكروس يقترب من الألماني الذي قطع مسافة 11.4 كم بينما الكرواتي مودريتش ركض 8 كم فقط.

4) الدور الدفاعي

ارتكب محمد النني خطأين استوجب أحدهما بطاقة صفراء، وحصل على خطأ.

وقد نجح في استخلاص الكرة مرتين من لاعبي ريال مدريد بنسبة 50%، والاتحامات الهوائية بنسبة 33%، قطع الكرة وساهم في بناء هجمة واعدة مرة واحدة .. كما شتت الكرة ثلاث مرات وتصدى لثلاث تصويبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا