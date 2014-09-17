بالأرقام .. لماذا كان النني رائعا أمام ريال مدريد رغم الخماسية؟

كيف يقال على لاعب تألق وفريقه سقط بخمسة أهداف؟ هذا حدث مع محمد النني لاعب وسط بازل بعد إجادته على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد بالجولة الافتتاحية لدوري الأبطال.

النني: راض عن مستواي أمام ريال مدريد.. وحاولنا الخروج بأقل الخسائر

النني لعب أساسيا وطوال مباراة الملكي وأسهم في هدف فريقه الوحيد في سقوط بازل 5-1.

ويستعرض FilGoal.com الأسباب التي توضحها إحصائيات النني خلال المباراة والتي توضح إجادته.

1) التمرير 91%

نسبة تمريرات النني الصحيحة 91 %، فمن 67 تمريرة أخطأ في ستة فقط .. ويكفي أن تعلم أنه لعب أمام توني كروس ولوكا مودريتش وكلاهما أخطأ في خمس تمريرات.

وتوضح صورة اتجاهات تمريرات النني أن أغلبها للأمام أو بعرض الملعب، وهذا ينم عن قدرة اللاعب على التمرير تحت ضغط بنسبة سليمة.

2) الهجوم 4 تصويبات

قام محمد النني بتصويب الكرة أربعة مرات خلال المباراة، وقدم دورا هجوميا بارزا في الهدف الذي سجله زميله جونزاليس.

بالفيديو - النني يبدأ هجمة هدف بازل في مرمي ريال مدريد

واحدة من تصويباته ذهبت بين القائمين والعارضة، وثلاثة ضلت الطريق، ولكن بالنظر بشكل إجمالي لفريق بازل، فقد صوب لاعبوه 16 كرة أي أن ربع تصويباتهم جاءت من الدولي المصري.

3) التحركات = 11 كم

ملأ محمد النني منطقة وسط الملعب لبازل .. ظهر بشكل مكثف أمام منطقة جزاء ريال مدريد، كما ساهم في بناء هجمات بطل سويسرا.

النني ركض 11.177 كم طوال المباراة، وهو الثالث بين لاعبي بازل في المسافة المقطوعة، ومقارنة بكروس يقترب من الألماني الذي قطع مسافة 11.4 كم بينما الكرواتي مودريتش ركض 8 كم فقط.

4) الدور الدفاعي

ارتكب محمد النني خطأين استوجب أحدهما بطاقة صفراء، وحصل على خطأ.

وقد نجح في استخلاص الكرة مرتين من لاعبي ريال مدريد بنسبة 50%، والاتحامات الهوائية بنسبة 33%، قطع الكرة وساهم في بناء هجمة واعدة مرة واحدة .. كما شتت الكرة ثلاث مرات وتصدى لثلاث تصويبات.