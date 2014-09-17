مايلي سايرس تنشر صورة مثيرة للجدل

عوّدتنا النجمة العالمية Miley Cyrus أن تطلّ دائماً بشكلٍ مثيرٍ للجدل، لكنّها اختارت هذه المرة أن تكون صورتها محطّ لفت أنظار معجبيها وإثارة فضولهم.

فقد نشرت النجمة، البالغة من العمر 21 عاماً، صورة على صفحتها الخاصة على إنستغرام بالأبيض والأسود، إلتقطتها في صغرها، معدّلة بالفوتوشوب، ظهرت فيها مرتدية بلوزة باللون الأسود مرسوم عليه صورة لها في كبرها وهي تدخن.

وكي تكتمل عناصر إثارة الجدل، إكتفتMiley بنشر الصورة دون أي تعليق أو تبرير لتلك الصورة الغريبة، إلا أنّ أحد المعجبين افترض إنّها تحاول إيصال فكرة مدى صعوبة الرحلة التي خاضتها، في الانتقال من طفلة لنجمة بوب شهيرة.

يُذكر أنّ النجمة Miley Cyrus تقوم حالياً في جولتها العالمية " Bangerz" للترويج لألبومها الأخير.