Golden Globe Awards تكرّم جورج كلوني

أعلن منظّمو حفل توزيع جوائز Golden Globe Awards، أنّ النجم George Clooney سيتسلّم جائزة " Cecil B. DeMille" الفخرية، خلال حفل توزيع جوائز الحفل لعام 2015 .

وأوضح المنظمون أنّ النجم، البالغ من العمر 53 عاماً، سيحصل على هذه الجائزة نظراً لاسهاماته الرائعة أمام الكاميرا وخلفها.

من جهتها، قالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أنّ Clooney، المتوقع أن يتزوج بعد أسبوعين، معروف بجهوده في مجال العمل الإنساني عالمياً، فضلاً عن إنجازاته في صناعة الترفيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها النجم العالمي على جائزة Golden Globe، فقد سبق وكرمته الرابطة عن أدائه في عدة أفلام.

ومن المقرر أن تقام حفل جوائز Golden Globe Awards 2015 في 11 يناير/كانون الثاني المقبل.

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