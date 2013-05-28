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محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن المؤبد على خلية لكتائب القسام في الضفة الغربية

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محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن المؤبد على خلية لكتائب القسام في الضفة الغربية محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن المؤبد على خلية لكتائب القسام في الضفة الغربية

ارشيفية

 قضت محكمة عوفر الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد وعدة سنوات على خليه من عناصر كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس بالضفة الغربية المحتلة بتهمة تنفيذ عملية فدائية قتل خلالها شرطي إسرائيلي بالخليل وإصابة مستوطنين اثنين جنوب الضفة الغربية المحتلة قبل ثلاثة أعوام.

وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن المحكمة قررت سجن كل من الأسيرين رائد ومحمد الحروب بالسجن المؤبد ، أما الأسير محمد إسماعيل الحروب فحكمت عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 سنة، وحكمت على الأسير علي الحروب بالسجن 26 عاما وجميعهم من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

كان جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، قد كشف قبل عدة أيام عن اعتقال خليتين عسكريتين تابعتين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وادعى الشاباك أن افراد الخليتين خططوا لخطف جنود ومستوطنين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أن لوائح اتهام قدمت بحق أعضاء الخليتين أواخر ابريل الماضي.

أ ش أ

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