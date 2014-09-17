بالفيديو: نوال الكويتية توجّه رسالة معايدة لابنتها حنين عبر "سيدتي نت"

يصادف اليوم عيد عيد ميلاد الطفلة حنين ابنة الفنانة نوال الكويتية التي اختارت "سيدتي نت" لمعايدتها حيث ذكرت أن حنين استطاعت أن تأخذ بيد والدتها "قيثارة الخليج" نوال الكويتية وتعود بها إلى مرحلة الطفولة بكل تفاصيلها وتحيي فيها مشاعر الأمومة التي لا تضاهيها مشاعر كل أغاني الحب التي غنتها نوال على مدار سنينها. شعور الأمومة الذي تعيشه نوال مع حنين عجزت نوال عن وصفه لـ"سيدتي نت". ولم تقو إلا أن تكون طفلة على أكفّ ابنتها حنين. 17/9 هو يوم لا تنساه نوال يوم الذي عاشت فيه بزوغ فجر مختلف في حياتها يحمل لها فيه مشاعر لا توصف، تداخلت فيها كل حواسها لاستقبال طفلتها التي بوجودها بدأت معها حياة جديدة مع أول صرخة لحنين في الحياة. حنين اليوم أكملت الأربع سنوات. وبهذا العيد دخلت حنين عامها الدراسي الأول حيث تواظب نوال الكويتية الأم والفنانة على توصيل ابنتها بنفسها إلى المدرسة ومن ثم إعادتها إلى المنزل وهي في حالة من السعادة والفرح. وسوف تقيم الفنانة نوال الكويتية يوم الجمعة المقبل حفلاً خاصاً للإحتفال بعيد ميلاد حنين وسط الأهل والأصدقاء .

نوال الكويتية وجمهورها اختارا موقع "سيدتي نت" لمعايدة حنين بعيدها. وقد تمنت نوال لابنتها الصحة والحياة السعيدة ومن ربها أن يعطيها العمر لتستطيع أن ترعى حنين وتربيها وتطمئن عليها. و"سيدتي نت" بدوره يعايد حنين والفنانة نوال الكويتية والملحن والموسيقي مشعل العروج بعيد ميلاد حنين متمنين لها الصحة والعافية وطول العمر. كذلك اختار جمهور نوال "سيدتي نت" لتوجيه رسالة معايدة منهم لحنين ولفنانتهم نوال الكويتية عبر "فيديو" خاص متمنين لهما دوام الصحة والعافية. وتزامناً مع عيد ميلاد حنين اختار التلفزيون الإيطالي Rai 1 ضمن فقرة "نافذة على الثقافة الموسيقية في العالم العربي" نوال الكويتية تحت عنوان "فنانة العرب" و"قيثارة الخليج" وعرض تقريراً عن مسيرتها الفنية وأغنياتها. ونسترجع معاً جزءاً من لقاءين سابقين أجراهما "سيدتي نت" مع الفنانة نوال الكويتية تحدثت خلالهما عن ابنتها حنين:

هل أطلقت اسم حنين على ابنتك تيمناً بأغنية «حالة حنان»؟

لا، أبداً. اخترت اسم حنين قبل أن أحمل بها. فعندما كنت في الشهر الخامس سألني الدكتور بعدما عرف أني حامل ببنت: «هل اخترت لها اسماً»؟ فقلت له نعم اسمها حنين. فكتب اسمها على الملف.

هل كنت تتمنين لو كنت حاملاً بولد لا ببنت؟

لا، أبداً، حتى مشعل كان يتمنى بنتاً. وكذلك أنا. حتى أن كل مشاعري وأحاسيسي أزرعها في ابنتي بدون الشوائب الموجودة في شخصيتي.

ما هي الشوائب الموجودة في شخصيتك ومنعت ابنتك حنين عنها؟

ضحكت نوال بصوت عال قائلة: «أنا أخاف «وايد أروح» إلى عمق البحر، والأماكن العالية ومن الكلاب. فكل هذه الأشياء التي أخافها علّمت حنين أن لا تخافها».

وماذا عن حنين، هل تخاف من هذا كله؟

حنين، ما شاء الله عليها، لا تخاف من شيء. أنا أشجعها، علماً أنني أقول لها أنني أخاف من هذه الأمور. لكن، لا أريدك أن تخافي مثلي، خاصة فيما يتعلق في حياتها وعلاقاتها مع الآخرين. فأنا مثلاً إذا كان لي حق على أحد، ولكي لا أتعب نفسي، كنت أتوجه لربي أن يأخذ لي حقي منه. لكنني حالياً أريد أن تتعلّم حنين أن تأخذ حقها بيدها وأن يكون قلبها قوياً؛ لأن قلبي ضعيف وبذات الوقت أريد أن أعلّمها التسامح والحنان والكرم والإيمان. لذلك، تمنيت أن يرزقني الله ببنت؛ لأن البنت هي أقرب لأمها، ولكي أستمتع بأمومتي معها.

الأمومة مسؤولية، ممَ تخافين على حنين؟

آه، طبعاً، الأمومة مسؤولية واستمتاع. أخاف عليها من كل شيء، من نفسي، ومن أن أكون أربيها خطأ وأنا لا أدري. لكن، أنا أعمل واجبي معها. اليوم، حنين واعية، الحمدلله، وتهتم بي كما أهتم بها. تجدينها حريصة عليّ دائماً، خاصة إذا كان لدي حفل، تحرص على راحتي وتقول لي: «يما ارتاحي عشان عندك شغل يما ما تزعلين ولا تردّين على أحد يزعلك». هذا الاهتمام من حنين يجعلني في سعادة لا توصف تغنيني عن كل ما يدور حولي.

لذلك، أنت بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؟

أنا في حياتي اليومية بعيدة عن المهاترات. وبطبعي، لا أحب كثرة الكلام. وحالياً، وجود حنين ومشعل في حياتي أغناني عن كل شيء. وأقول بدلاً من أضيّع وقتي على «تويتر» بالعكس أستمتع بكل لحظة في حياتي مع حنين ومشعل.

حنين بنت قنوعة

رغم حبك واهتمامك الكبيرين لابنتك حنين تتركينها تتصرف على راحتها دون خوف عليها لماذا تعتمدين هذه السياسة في تربيتها؟

ردّت نوال بكل ثقة: «أردت أن تعيش حنين حياتها بشكل طبيعي وتستمتع بطفولتها كما تحب هي. فالحياة لا أمان لها. فأنا لا أعرف متى أرحل عن الحياة وعن حياة حنين. لذلك أريدها أن تعتاد على الحياة كما هي. فإذا كنت أنا أقوم بكل شيء فيما يخصّ حياتها وأمنعها من الآخرين، فكيف لها أن تتعلم؟ أريدها أن تكون طبيعية وأريدها أن تكون مثلي في طبيعيتها مع الحفاظ على شخصيتها الخاصة في معاملتها واحترامها للناس وأن تعيش حياتها الطبيعية دون تأفف من الدنيا».

ما الذي يلفتك في شخصية حنين؟

حنين بنت قنوعة. ولقد جربت قناعتها في لندن عندما دخلنا مبنى للألعاب من خمسة طوابق. ورغم كثرة الألعاب التي ممكن أي شخص كبير يشتري العديد منها لكنها اختارت واحدة. وأنا أيضاً اشتريت واحدة لنفسي. حنين مريحة في السفر وتسمع الكلام.

بماذا تشبهك حنين؟

تشبهني بحنانها. الله يسلمها.

عن ماذا تمنعينها؟

عن الـ fast food (الأكل الجاهز) والمشروبات الغازية.