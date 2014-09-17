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جيمس بوند في المغرب

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الأربعاء 17-09-2014 14:51

إختار منتجو الفيلم العالمي "James Bond" الصحراء المغربية، لتصوير الجزء الجديد من السلسلة العالمية التي يقوم الممثل Daniel Craig ببطولة أفلامها الأخيرة.

فيما كشفت مواقع سينمائية متخصصة أنّ تصوير الجزء الرابع والعشرين من الفيلم سيبدأ في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل في الجنوب المغربي، على أن يتم تصوير الأجزاء الأخرى في النمسا وإيطاليا.

ولن يكون فيلم "James Bond" الوحيد الذي يتم تصويره الآن في المغرب، فالممثل العالمي Tom Cruise متواجد حالياً هناك لتصوير الجزء الخامس من فيلمه الشهير "Mission Impossible".

 

 

 

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