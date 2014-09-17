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نبيلة عبيد: سعيد مرزوق مات مكتئباً لعدم قدرته على مصاريف العلاج

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نبيلة عبيد: سعيد مرزوق مات مكتئباً لعدم قدرته على مصاريف العلاج نبيلة عبيد: سعيد مرزوق مات مكتئباً لعدم قدرته على مصاريف العلاج

الخميس 18-09-2014 16:38

أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لوفاة المخرج سعيد مرزوق الذي عملت معه في عدة أفلام منها فيلم "هدى ومعالي الوزير"، موضحة أنه قبل الانتهاء من هذا العمل قال لها مرزوق إن لديه موضوع جيد، وهو فيلم "المرأة والساطور".
وتابعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أنت حر"على فضائية الـ "سي بي سي تو" المصرية مع مدحت العدل:"تجربتي مع هذا المخرج جميلة وأعتز بها، وهو فنان بشكل لا يصدق، وكله إحساس، ويفهم في الموسيقى أيضاً. وبارع في منطقة الكادر التي كان يقوم برسمها، ومن يفهمه يساعده في كل شيء ويكون سعيداً بهذا".
وأوضحت نبيلة عبيد :"الممثل لو فهمه يأخذ منه أضعافاً مضاعفة من تهيئة الجو للعمل، وتجاربي معه من أفضل التجارب التي قمت بها، وكان التفاهم بيننا عالياً. كان مخرجاً صامتاً، وصوته لم يكن يعلو في مواقع التصوير، ولكن هذا المخرج تعرض للإهمال، الأمر الذي جعله شديد الإحساس، وكل ما حدث له نتيجة الإهمال والكتمان الداخلي، لأنه من أهم المخرجين في ".
وصرحت الفنانة باكية من تأثرها بما حدث :"هؤلاء الفنانون لديهم عزة نفس لا يتخيلها أحد، ويجب الاهتمام بكل فنان مريض ولا يتم تركه هكذا، وأرجو الاهتمام بعائلتهم، وخاصة من عملوا ولهم تاريخ وبصمة، وهؤلاء أخذوا جوائز عالمية، لأن المخرج حدث له إهمال، ولم يكن حوله سوى قلة من أصدقائه، وكان كل أمنيته أن يستكمل في دار المنى، ولكن الظروف لم تسمح له، وذهب للبيت واكتأب ومرض ،ولو كان قدمت له مساعدة لاستكمال حياته لما حدث له هذا".

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سيدتي

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