نسمة محجوب نجمة حفل مكلة جمال مصر

تعاقد منظم حفل "جمالك يا مصر" miss Egypt 2014 يوسف سباهي مع النجمة نسمة محجوب وعازف العود نصير شمة وفرقة راقصي دار الأوبرا على إحياء حفل التصفيات الأولى لمسابقة miss Egypt 2014 والذي يقام 19 سبتمبر الجاري بـ "محكى القلعة ". سيتم الاختيار من المتسابقات على اللقب للصعود للحفل النهائي لتتويج ملكة جمال مصر لهذا العام والذي يقام فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وشركة face to face يوسف سباهي ود. أمال رزق المنسق العام ومدير مشروع "هيا نهتم بالكوكب" التابع لمنظمة اليونيسكو العالمية ، يذكر أن الحفل يقدمه كل من ملكة جمال مصر 2009 إلهام وجدي والإعلامي شريف مدكور.